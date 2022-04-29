Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Antalya'da kontrolden çıkan bir kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Antalya'da kontrolden çıkan bir kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi Opera Kavşağı'nda saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferman Can G. idaresindeki 07 CZB 96 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp Tarık Akan Parkı'na takla attı. Kazada kamyonette bulunan sürücü Ferman Can G. ile 4 kişi yaralandı. Bir kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri takla atarak ters dönen araçtan çıkan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılar hastanelere kaldırıldı. Takla atan araçta büyük hasar meydana gelirken olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Ayşe Çatlı-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title