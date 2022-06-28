Son dakika haberleri | Kocaeli'de cinayet şüphelisi 2 kişi tutuklandı
AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, M.T'nin ateşli silahla kasten öldürülmesi olayının zanlıları G.T. ve K.T. dün gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel