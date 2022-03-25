Son dakika haberleri: KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Millî Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Millî Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti

AA - Kasım Sakallı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi karşılaması Ziyaretten görüntüler ANKARA - KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi karşılaması

Ziyaretten görüntüler ANKARA - KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Son dakika haberleri: KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Millî Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti

Son dakika haberleri: KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Millî Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti

Son dakika haberleri: KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Millî Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti

Son dakika haberleri: KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Millî Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti

Son dakika haberleri: KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Millî Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti

Son dakika haberleri: KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Millî Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti

Son dakika haberleri: KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Millî Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti

AA / Kasım Sakallı - Güncel

Hulusi Akar, Cumhuriyet, Milli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title