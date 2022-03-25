Son dakika haberleri: KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Millî Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti
AA - Kasım Sakallı - Güncel
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Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi karşılaması Ziyaretten görüntüler ANKARA - KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi karşılaması
Ziyaretten görüntüler ANKARA - KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.