Son dakika haberleri! Kezzapla saldırdığı eski nişanlısının olaydan önce iş yerine giden zanlı güvenlik kamerasında

Konya'nın Çumra ilçesinde yüzüne kezzap attığı eski nişanlısının yaralanmasına neden olan şüphelinin, olayı gerçekleştirmeden birkaç gün önce kadının çalıştığı iş yerine gittiği ortaya çıktı.

Sabit T'nin, olaydan birkaç gün önce Merve K'nin çalıştığı iş yerine giderek gözlem yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, markete gelen Sabit T'nin, müşteri gibi bir şeyler alması ve iş yerinden ayrılması yer alıyor.

Kadının avukatı Aycan Ceylan, AA muhabirine, saldırganın yaklaşık iki yıldır Merve K'yi tehdit ettiğini söyledi.

Tehditlerin ardından Sabit T. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdıklarını aktaran Ceylan, "Karardan birkaç gün sonra maalesef vahim olay gerçekleşti. Kameralara yansıdığı üzere saldırganın, Merve'nin çalıştığı iş yerine giderek orada gezindiği, adeta keşif yaptığı da düşünüldüğünde, eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği açıkça anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Merve K'nin Konya Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sabit T, 20 Haziran'da Bardakçı Mahallesi'ndeki evine gittiği eski nişanlısı Merve K'nin üzerine kezzap atıp kaçmıştı.

Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Merve K, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, Ilgın ilçesinde yakalanan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.