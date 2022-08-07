Kartal'da otomobille motosikletlinin karıştığı kaza kamerada KARTAL'da motosikletli kuryenin caddeye çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. KARTAL'da motosikletli kuryenin caddeye çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kartal, Hürriyet Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde 2 Ağustos Salı günü saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada; seyir halindeki motosikletli kurye, caddeye çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen motokurye yolda savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı kuryenin yanına koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motokuryeyi ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kuryenin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Hürriyet Güncel Haberler

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