Bakan Varank: Gelin Türkiye'ye yatırım yapın, beraber kazanalım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Microsoft Ar-Ge Merkezi açılış törenine katıldı. Beşiktaş'ta bulunan merkezde yapılan törene Bakan Varank'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, Microsoft EMEA BAŞKANI Ralph Haupter ve davetliler katıldı.

"TÜRK GENÇLERİ TÜM DÜNYAYA DAMGA VURACAK"

Konuşmaların ardından Bakan Varank, açılışı yapılan Ar-Ge merkezini gezerek bilgi aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel