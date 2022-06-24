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Son dakika haberleri... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - Burak Milli - Güncel
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Son dakika haberleri... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Hatay'ın Arsuz ve Dörtyol ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ve Dörtyol ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz Akçalı Mahallesi ile Dörtyol Ocaklı Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 40 gram sentetik uyuşturucu, 8 kök Hint keneviri ile av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ç, M.Ç. ve F.M. emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Güncel

Dörtyol Arsuz Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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