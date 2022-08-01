Son dakika haberleri | HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 3 YARALI Son dakika gündem haberi... KÜTAHYA'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. KÜTAHYA'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolu 5'nci kilometresindeki Bölcek yol ayrımında meydana geldi. Osman Karakadı kullandığı 43 SK 937 plakalı hafif ticari araçla, yolun karşısına geçtiği sırada Mustafa Barlas yönetimindeki GGAB 1907 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta sıkışan Emine Karakadı, Ali Osman Karakadı ve Erdal Öncü yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Emine Karakadı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Tavşanlı Kütahya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 3 YARALI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.