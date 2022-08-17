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Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'DE ESNAFLA NAKLİYECİLERİN PARK KAVGASI

Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'DE ESNAFLA NAKLİYECİLERİN PARK KAVGASI

Güncel Haberler

Son dakika haberi: GÜNGÖREN'de nakliye firması çalışanlarıyla esnaf arasında park edilen TIR yüzünden kavga çıktı.

GÜNGÖREN'de nakliye firması çalışanlarıyla esnaf arasında park edilen TIR yüzünden kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merter Fatih Caddesi'nde dün akşam saatlerinde nakliye firmasına ait TIR'ın tekstil ürünlerini indirmek için park edildiği yere esnaf itiraz etti. Bu nedenle esnaf ile nakliye firması çalışanları arasında çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Cadde üzerinde kavga eden çok sayıda kişi eline aldıkları taş ve sopalarla birbirine girdi. Tekme ve yumrukların da havada uçuştuğu kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığını öğrenildi

Görüntü dökümü:

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Cep telefonu görüntüleri

Kavga anları

Genel görüntü ve detaylar


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatih kavga Güncel Haberler Son Dakika

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