Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil" - Haberler

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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında garantörlük) "Türkiye savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil."(İHA)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya- Ukrayna arasında garantörlük) "Türkiye savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Ukrayna, Asker, Güncel, Haberler

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