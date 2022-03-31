Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil"
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna arasında garantörlük) "Türkiye savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil."(İHA)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya- Ukrayna arasında garantörlük) "Türkiye savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil."
(İHA)
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