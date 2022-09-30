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Son dakika haberleri! Denizli'de üzerine duvar devrilen kadın öldü

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Son dakika haberleri! Denizli'de üzerine duvar devrilen kadın öldü

Son dakika habere göre Denizli'nin Tavas ilçesinde üzerine bahçe duvarı devrilen kadın hayatını kaybetti.

Denizli'nin Tavas ilçesinde üzerine bahçe duvarı devrilen kadın hayatını kaybetti.

Horasanlı Mahallesi'ndeki aile yakınlarını ziyarete giden 25 yaşındaki Pınar İlkinci'nin üzerine sokakta yürüdüğü sırada mısır sılajı depolanan bölümün duvarı yıkıldı.

Yaralanarak sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, kurtarılamadı.

İlkinci'nin 11 Eylül'de evlendiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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