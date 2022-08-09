Son dakika haberleri... Antalya'da 1 kişiyi silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Antalya'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişiye tüfekle ateş ederek öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.M. yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar S.M. ve Ç.K. duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık H.M, savunmasında, olay günü Aksu ilçesinde annesi, eşiyle evde bulunduklarını, babasının da marketten alışverişten döndüğünü söyledi.

Babasına yardım etmek için kapıya çıktıklarında Mevlüt Eren ve ailesinin taş, sopa ve bıçakla bağırarak evlerine saldırdığını öne süren H.M, "Kendimizi evin içine attık, onlar da zorla eve girip, bizi darbedip, bıçakla saldırdılar. Babamı öldüreceklerdi. Ben de evimize saldıranları korkutmak amacıyla evde bulunan tüfekle yere doğru ateş açtım. Yerden seken kurşun Mevlut Eren'e isabet etmiş. Kimseyi öldürme niyetim yoktu." dedi.

Tutuksuz sanık S.M, olay günü marketten ekmek alıp eve döndüğü sırada bir grubun bağırarak ellerinde taş, sopalarla evine doğru geldiğini gördüğünü anlattı.

Evlerine saldıranların daha önce hurdalarının çalındığını iddia ederek kendilerini suçladığını belirten S.M, "Biz kimsenin hurdasını falan çalmadık ama buna rağmen evimize saldırdılar. Beni zorla evden çıkarıp, darbettiler, oğlum ve eşime bıçakla saldırdılar. 'Sizi öldüreceğiz, yaşatmayacağız' diye bağırıyorlardı. Bunun üzerine oğlum bizi korumak için yere doğru ateş açtı, bizim bir suçumuz yok." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 24 Şubat'ta iki aile arasında çıkan kavgada H.M, evde bulanan tüfekle açtığı ateş sonucunda Mevlüt Eren hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan H.M, tutuklanmıştı.