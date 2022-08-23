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Son dakika haberleri... Ankara'da PKK/KCK propagandasına 6 gözaltı

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Son dakika haberleri... Ankara'da PKK/KCK propagandasına 6 gözaltı

Son dakika haber: ANKARA'da, sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

ANKARA'da, sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada siber devriye çalışmaları kapsamında 6 kişinin, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi. Şüphelilerin hesaplarındaki inceleme sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlar üzerinden PKK/KCK'yı destekleyici ve övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflarla propaganda yaptıkları da belirlenen şüphelilerin, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulundukları saptandı. Tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü PKK Güncel Haberler Son Dakika

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