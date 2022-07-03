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Son dakika haberleri... Ankara'da kayınpederini öldürüp eşini yaralayan zanlı yakalandı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
Son dakika haberleri... Ankara'da kayınpederini öldürüp eşini yaralayan zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Ankara'nın Akyurt ilçesinde kayınpederini bıçakla öldürüp eşini yaralayan kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde kayınpederini bıçakla öldürüp eşini yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, G.K. ile babası Gazi A'nın ikamet ettiği Yıldırım Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki daireye G.K'nin boşanma aşamasındaki eşi Fatih K. geldi.

Çocuklarını almak için geldiği iddia edilen Fatih K. ile evde bulunanlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih K, eşi G.K. ve Gazi A'yı bıçakladıktan sonra kayınpederine ait otomobile hasar verdi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gazi A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı G.K. ise hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kendi evinde yakalandı.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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