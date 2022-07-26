Son dakika haberleri... Afyonkarahisar Hava Şehitliği'nin ilk halinin fotoğrafı, 100 yıl sonra ortaya çıktı

AFYONKARAHİSAR'da 24 Temmuz 1922'de Yunan işgali yıllarında keşif uçuşunda düşürülen uçakta şehit olan ve Kurtuluş Savaşı sırasında Afyonkarahisar'ın ilk hava şehitleri olarak kayıtlara geçen Hava Pilot Yüzbaşı Ahmet Bahattin Bey ve sivil pilot Cemal Bey'in cenazelerinin defnedildiği Afyonkarahisar Hava Şehitliği'nin ilk halinin fotoğrafı ortaya çıktı.

Yunan işgali sırasında 24 Temmuz 1922'de Afyonkarahisar'da uçakla keşif uçuşu yapan Hava Pilot Yüzbaşı Ahmet Bahattin Bey ve sivil pilot Cemal Bey'in kullandığı uçak, Yunan uçakları tarafından düşürüldü. Yunan askerlerince, uçak enkazı ve şehit olan Ahmet Bahattin Bey ile Cemal Bey'in naaşları ele geçirildi. 25 Temmuz'da Türk halkının baskıları sonrasında şehitlerin cenazelerinin teslim edilmesi üzerine Afyonkarahisar Kocatepe Mezarlığı'na Hava Şehitliği yapılması kararlaştırıldı. Kurtuluş Savaşı'nda Afyonkarahisar'ın ilk hava şehitleri olan Ahmet Bahattin Bey ile Cemal Bey'in cenazeleri şehitliğe defnedildi, bir süre sonra buraya, üzerinde kartal ve kırık pervanenin de yer aldığı kaide yerleştirildi. Kaidenin altına oluşturulan özel bölmeye şehitlerin cenazeleri konuldu. Yıllar sonra şehitlikte değişiklik yapıldı. Üzerinde uçak pervanesi ve havacılık brövesi, tepesinde ise kartal figürünün olduğu yeni kaide şehitliğe konulurken, yanına da Ahmet Bahattin Bey ile Cemal Bey'in naaşları yerleştirildi. Daha sonra çeşitli tarihlerde şehit olanların da aralarında olduğu çok sayıda şehidin cenazesi buraya defnedildi.

"Tabi Yunanlar bizim uçağımızı düşürdüklerinde 'Şehitlerimizin cenazeleri Yunanların eline geçti' dedik ve Afyon halkının baskısıyla işgal altında olmalarına rağmen Yunan askerleri bu cenazeleri şu an bulunduğumuz yerde Mevlevi Türbe Cami bahçesinde Afyon halkına ve Mevlevilere teslim ederler. Cenazeler, bugün Anıt Park'ın bulunduğu Paşa Cami Meydanı'na götürülür ve orada binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle; bakın o dönemde Yunan işgali altında olmamıza rağmen binlerce kişi bunu umursamayarak cenaze törenine katılır. Şehitlerimizin adına ilk şehitlik tesis edilir. Bugün Afyonkarahisar Hava Şehitliği ile var olan şehitliğimiz işte bundan tam 100 yıl önce Afyon'un işgali döneminde şehit olan 2 havacımızın hatırasına oluşturulmuş ve onların mezarları da bilindiği üzere Hava Şehitliği'nin temelini oluşturmuş. Sonraki yıllarda devam eden şehitlerle beraber Hava Şehitliği günümüze kadar gelebilmiş."