Haber : Son dakika haberi... Siirt'te metabolik rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Siirt'te metabolik rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi

Son dakika haberi... Siirt'te metabolik rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'te metabolik rahatsızlığı bulunan 3 aylık bebek, ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi.

Siirt'te metabolik rahatsızlığı bulunan 3 aylık bebek, ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 aylık E.T'ye "metabolik bozukluk" tanısı konuldu.

Yapılan değerlendirmeler sonucu bebeğin tedavisine Adana'daki özel bir hastanenin çocuk yoğun bakım servisinde devam edilmesi kararı alındı.

Sağlık ekipleri ve doktorların gözetiminde Siirt Havalimanına getirilen bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi.

AA / Fecri Barlık - Güncel

Araştırma Siirt Adana Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title