Son dakika haberi... Siirt'te metabolik rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'te metabolik rahatsızlığı bulunan 3 aylık bebek, ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi. Siirt'te metabolik rahatsızlığı bulunan 3 aylık bebek, ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 aylık E.T'ye "metabolik bozukluk" tanısı konuldu. Yapılan değerlendirmeler sonucu bebeğin tedavisine Adana'daki özel bir hastanenin çocuk yoğun bakım servisinde devam edilmesi kararı alındı. Sağlık ekipleri ve doktorların gözetiminde Siirt Havalimanına getirilen bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi. Güncel AA / Fecri Barlık Araştırma Siirt Adana Güncel Haberler Son Dakika

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