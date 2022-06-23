Son dakika haberi | Polis adayları mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifleri Son dakika haber: ERZURUM Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimleri tamamlanan 430 polis için mezuniyet töreni düzenlendi. ERZURUM Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimleri tamamlanan 430 polis için mezuniyet töreni düzenlendi. 27'nci dönem mezunlarının yemin ederek polisliğe ilk adımı attıkları törene evlilik teklifleri damga vurdu. Mezun 3 polis, arkadaşlarına evlilik teklifinde bulunarak tek taş yüzük taktı. Erzurum POMEM'de 27'nci dönem mezunları için tören düzenlendi. POMEM salonundaki törene protokolün yanısıra, aileler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende 430 mezun, yemin ederek polisliğe ilk adım attı. Polisler, yemin töreni sonrası mezun olmanın coşkusunu kep fırlatarak yaşadı. Törenin sonunda 3 polis memuru, arkadaşlarına evlilik teklifinde bulundu. Furkan Yüksel (27), Yalova'dan gelen 2 yıllık polis memuru arkadaşı Merve Şevik'e (28) cebinden çıkardığı tek taş yüzüğü uzatarak evlilik teklif etti. Sürpriz karşısında önce şaşıran sonra teklifi kabul eden Merve Şevik, polis olmadan önce Furkan Yüksel ile hastanede birlikte çalıştıklarını söyledi. Kendisinin 2 yıl önce polis olduğunu belirten Şevik, "Bugün çok sürpriz oldu, açıkcası ben böyle bir şey beklemiyordum. Kendisi sık sık 'evlilik teklifi yapmadan evleneceğiz, inşallah bu duruma alınmazsın' diyordu. Ben de 'imkanlar el vermedi, sorun değil' diyordum. Meğerse böyle bir şey planlamış çok sürpriz oldu. Herkesin içerisinde ve en sevdiğim lotus yüzüğü almış. Hem çok şaşırdım hem çok mutlu oldum. Ben meslekte 2'nci yılımı doldurdum. Furkan benim çömezim" diye konuştu. Okulun başından beri evlilik teklifini düşündüğünü söyleyen Furkan Yüksel de "O benim üst devrem, ben çömezim, alt devreyim. Evde de üst devremin sözü geçecek" dedi. 'ŞAŞIRTI, MUTLU OLDUM' Arkadaşı Mehmet Fırat Akgün'ün (28), tek taş yüzüklü evlilik teklifine evet diyen Melisa Karaca (26), "Fırat, polis oldu, şimdi sıra ben de. Ben de 4'üncü kez girdiğim sınavda başarılı oldum. 28'inci dönemi kazandım. Buradaki törende evlilik teklifini hiç beklemiyordum. Sürpriz oldu. Şaşırttı beni, gayet mutlu oldum" dedi. 'BU GÜZEL GÜNÜ ANLAMLANDIRDIK' Yemin töreni sonrası 3,5 yıldır arkadaş oldukları Emine Mantar'a bir ömür birlikte olmayı teklif eden Ahmet Danabaş, "Bu güzel günü daha anlamlandırmak adına güzel bir evlilik teklifi yapmak istedim. Onu çok mutlu ettiğimi düşünüyorum. Salondan çok coşkulu bir tepki aldık. Çok güzeldi gerçekten, herkes ayak uydurdu. Çok teşekkür ediyoruz" derken, Emine Mantar da "3,5 yıldır birlikteyiz. Mezuniyetine geldik, bu heyecanı birlikte yaşamak istedik. Evlilik teklifini hiç beklemiyordum. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Aşırı mutluyum" diye konuştu. Mezuniyet için geldikleri törende evlilik teklifleri karşısında önce şaşıran sonra büyük bir mutluluk yaşayan Şevik, Karaca ve Mantar, törene katılan polisler ve davetlilerin alkışları arasında parmaklarına tek taş yüzüklerini taktı. Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Güncel Erzurum Güncel Haberler Son Dakika

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