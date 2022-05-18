Son dakika haberleri... MERSİN'DE HAVA DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika haberleri... MERSİN'DE HAVA DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... MERSİN'de, teröre finans sağlayan ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik dron ile helikopter destekli operasyon düzenlendi.

MERSİN'de, teröre finans sağlayan ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik dron ile helikopter destekli operasyon düzenlendi. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve teröre finans sağladıkları tespit edilen, 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. 6 aylık çalışma sonucu Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 50 adrese, dron ve helikopter destekli 500 personelin katılımı ile operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyon kapsamında, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Ayrıca 2 terör şüphelisi de operasyon kapsamında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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