Son dakika haberi | Mersin'de bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili bir zanlı tutuklandı Son dakika haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarı'nda 24 Haziran'da Y.K'nin evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 8 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si savcılıkça serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.D. (30) tutuklandı. Tarsus ilçesinde 24 Haziran'da Şelale Bulvarı'ndaki evden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirmiş, adrese giden ekipler 3 boş kovan bulmuş, baş ve sırt bölgesinde kurşun izleri olan Y.K'nin cesediyle karşılaşmıştı. AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel Hisarcık Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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