Son dakika haber | Mecidiyeköy'de saç saça kavga kamerada

ŞİŞLİ'de iki arkadaş grubu arasında çıkan tartışma saç saça kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kadının diğer kadının saçını çekerek yere yatırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde iki arkadaş gruba arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle aralarında kadınların da olduğu grup üyeleri, yolda kavgaya tutuştu. Bir kadın, başka bir kadın tarafından saçından çekilerek yere düşürüldü. Yanındaki kişi de kadına tekme attı. Araya girenlere rağmen saç saça Kavga, araçların arasında devam etti. Kavga nedeniyle bir süre trafik durdu. Bu sırada çevrede bulunanlar kavgayı izlerken, bazıları da kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir taraf, otomobile bindirilerek yoluna devam edince kavga sona erdi.