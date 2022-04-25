Son dakika haberi: Konya'da çıkan yangında 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi
AA - Mehmet Umay - Güncel
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Son dakika haberler: Konya'nın Ereğli ilçesinde bir lastik dükkanında çıkan ve 3 iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü.
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir lastik dükkanında çıkan ve 3 iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü.
Konya- Adana kara yolu Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Yavuz Emre Ö'ye ait lastik dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 3 iş yerine sıçradı.
Alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.
Yaralananın olmadığı, 4 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
AA / Mehmet Umay - Güncel