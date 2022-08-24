Son dakika haberi | Kocaeli merkezli operasyonda 6 FETÖ şüphelisi yakalandı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde tespitler bulunan 6 şahsa yönelik Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Kocaeli merkezli operasyonda 6 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.