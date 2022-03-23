Son dakika haberi: Kız arkadaşını darbettiği öne sürülen sanığın yargılandığı davada karar

İSTANBUL (AA) - Kız arkadaşı Sırp model Tanja Dukic'i darbettiği iddiasıyla yargılanan organizatör Çağrı Mehmet Reşat Tortop'u 9 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, verilen cezanın ertelenmesine karar verdi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Tortop, müşteki Tanja Dukic ve tarafların avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Gelen evrakın okunduğu duruşmada, uzlaşmaya gönderilen dosya ile ilgili tarafların uzlaşamadığı bildirildi.

Duruşmada son savunmasını yapan Tortop, darp iddiasını kabul etmeyerek, intihar etmek isteyen müştekinin bu eylemini önlediğini öne sürdü.

Sanık savunmasının ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme, Tortop'u "basit kasten yaralama" suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın kişiliği, geçmişi ve suç işleme konusundaki eğilimini göz önünde bulundurarak cezanın ertelenmesine karar veren mahkeme, Tortop'un 1 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Duruşmanın ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Dukic, sanığa ceza verilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Yaşadıklarıma karşı bu ceza yetersiz. Daha fazla ceza almasını umuyordum ama olmadı. " dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karsı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca hazırlanan iddianamede, birlikte yaşayan Sırp asıllı model Tanja Dukic ile organizatör Çağrı Tortop arasında 2 Haziran 2019'da kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, Tortop'un Dukic'e vurarak yaraladığı ve bıçakla tehdit edip odaya kilitlediği anlatılmıştı.

Dukic'in adli muayene raporunda yaralandığının tespit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, Tortop'un "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.