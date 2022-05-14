Kahramankazan'da evlerinde yangın çıkan baba ile oğlu dumandan etkilendi - Haberler

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Kahramankazan'da evlerinde yangın çıkan baba ile oğlu dumandan etkilendi

AA - Nuğman Göktaş - Güncel
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi Toros Caddesi'nde 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan Recep Muratoğlu ve oğlu Murat Muratoğlu pencereden atladı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Nuğman Göktaş - Güncel

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