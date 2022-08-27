Son dakika haberi! İzmir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Kiraz ilçesinde, polisin drone destekli operasyonunda evinde 10 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İzmir'in Kiraz ilçesinde, polisin drone destekli operasyonunda evinde 10 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri, M.C'nin Kiraz ilçesinde kırsal alandaki evinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Drone destekli operasyonda polis ekipleri evin bahçesinde 54 kök Hint keneviri tespit etti. Ayrıca evde yapılan aramada 10 kilogram esrar bulundu. Gözaltına alınan M.C. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Turgay Konuralp Hisarcık Kiraz İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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