Son dakika haberi... Etiyopya'nın kuzeyinde isyancılara yönelik hava saldırısı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Etiyopya ordusunun, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) merkezi olan Tigray eyaletine hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Etiyopya ordusunun, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) merkezi olan Tigray eyaletine hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Eyaletin başkenti Mekelle'deki Ayder Hastanesi'nin Yöneticisi Kibrom Gebreselassie, Twitter'den yaptığı açıklamada, Desta Otel yakınlarındaki bölgeye insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti. Sivil ölümlerinin olduğunu ileri süren Gebreselassie, bir cansız bedenin hastaneye ulaştırıldığını belirtti. Etiyopya ordusu, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı. Bölgede çatışmaların yeniden başladığı geçen aydan bu yana çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirildi. ABD, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği'nin tarafların doğrudan barış müzakerelerine başlaması için çabaları sürüyor. Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı. Güncel Kaynak: AA / Tufan Aktaş Etiyopya Twitter Güncel Haberler Son Dakika

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