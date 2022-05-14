Son dakika haberi! Elazığ'da kurt saldırısı sonucu 10 keçi telef oldu - Haberler

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Son dakika haberi! Elazığ'da kurt saldırısı sonucu 10 keçi telef oldu

AA - Enver Hancı - Güncel
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Son dakika haberi! Elazığ'da kurt saldırısı sonucu 10 keçi telef oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'ın Palu ilçesinde kurt saldırısı sonucu 10 keçi telef oldu.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde kurt saldırısı sonucu 10 keçi telef oldu.

Palu ilçesine bağlı Beyhan beldesinde besicilik yapan Aziz Bayramoğlu'na ait 70 keçi kayboldu. Haber verilmesi üzerine ilçe jandarma ekipleri vatandaşların desteğiyle kayıp keçileri aramaya başladı.

Arama çalışması sonucunda 10 keçinin arazide kurtlar tarafından telef edildiği tespit edildi.

Ekiplerin, kayıp 60 keçinin bulunması için çalışması sürüyor.

AA / Enver Hancı - Güncel

Elazığ, Aziz, Güncel, Haberler

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