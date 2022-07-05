Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı: ABD Halkına ve Yönetimine Taziyelerimizi İletiyor, Yaralılara Acil Şifalar Diliyoruz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı: ABD Halkına ve Yönetimine Taziyelerimizi İletiyor, Yaralılara Acil Şifalar Diliyoruz

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı: ABD Halkına ve Yönetimine Taziyelerimizi İletiyor, Yaralılara Acil Şifalar Diliyoruz

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı, dün ABD'nin Illinois eyaleti Highland Park şehrinde düzenlenen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları esnasında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin, "ABD halkına ve Yönetimine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, dün ABD'nin Illinois eyaleti Highland Park şehrinde düzenlenen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları esnasında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin, "ABD halkına ve Yönetimine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Highland Park'ta düzenlenen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü yürüyüşünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"ABD'nin Illinois Eyaleti'nde Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında gerçekleştirilen silahlı bir saldırı sonucunda can kayıplarının yaşandığı ve çok sayıda yaralının bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve Yönetimine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

ANKA / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Dışişleri Bakanlığı Illinois Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title