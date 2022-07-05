Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı: ABD Halkına ve Yönetimine Taziyelerimizi İletiyor, Yaralılara Acil Şifalar Diliyoruz Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı, dün ABD'nin Illinois eyaleti Highland Park şehrinde düzenlenen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları esnasında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin, "ABD halkına ve Yönetimine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi. Dışişleri Bakanlığı, dün ABD'nin Illinois eyaleti Highland Park şehrinde düzenlenen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları esnasında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin, "ABD halkına ve Yönetimine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Highland Park'ta düzenlenen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü yürüyüşünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "ABD'nin Illinois Eyaleti'nde Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında gerçekleştirilen silahlı bir saldırı sonucunda can kayıplarının yaşandığı ve çok sayıda yaralının bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve Yönetimine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ANKA / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Dışişleri Bakanlığı Illinois Güncel Haberler Son Dakika

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