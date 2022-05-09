Son dakika haberi: AFYON'DA 15 İŞ YERİNİN ZARAR GÖRDÜĞÜ YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ahşap 15 işyerinin yanmasına neden olan yangının başlama anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bir kasap dükkanının elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklanan yangında alevlerin işyerini sarıp diğer dükkanlara sıçraması, görüntülere yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel