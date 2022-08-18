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Son dakika haberi | Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi | Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Son dakika gündem haberine göre Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaisalı ilçesi Hacılı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yer ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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