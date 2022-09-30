Son dakika haber: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika habere göre Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çeşitli adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Yozgat Güncel Haberler Son Dakika

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