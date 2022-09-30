Son dakika haber: Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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Son dakika habere göre Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çeşitli adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.
Şüphelilerden 3'ü "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel