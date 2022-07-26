Son dakika haber... Vali Akkoyun Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askeri ziyaret etti

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ???????29 Haziran'da yaralanan Piyade Uzman Çavuş Alihan Bayrakçı'yı ziyaret etti.

Bayrakçı'nın Mümine Hatun Mahallesi'ndeki evinde gerçekleşen ziyarette Bayrakçı ve ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Akkoyun, tedavisi devam eden askere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarete, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Oğuzhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Servet Türegün de hazır bulundu.