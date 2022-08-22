Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Trabzon İtfaiye Dairesi Başkanlığına 5 yeni araç filosu kazandırıldı

Güncel Haberler

Son dakika haber! Trabzon İtfaiye Dairesi Başkanlığına 5 yeni araç filosu kazandırıldı

Son dakika gündem haberine göre Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına kazandırılan yeni hizmet araçları için tören düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına kazandırılan yeni hizmet araçları için tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve beraberindekiler, yeni alınan ve Sürmene, Şalpazarı, Akçaabat, Araklı ile Tonya ilçelerine tahsis edilen toplam 5 aracın açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal, araçlarla ilgili olarak katılımcılara bilgi verdi.

Bal, 18 ilçede birçok istasyonlarının olduğunu belirterek, "76 araç ve personelimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sualtı, köpekli arama ve çığ arama ekiplerini de bünyemizde kurduk. Tonya ve Sürmene ilçelerinde de itfaiye müdürlükleri yapılacak." dedi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

İtfaiye Trabzon Tragger Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title