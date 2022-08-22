Son dakika haber! Trabzon İtfaiye Dairesi Başkanlığına 5 yeni araç filosu kazandırıldı

Son dakika gündem haberine göre Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına kazandırılan yeni hizmet araçları için tören düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına kazandırılan yeni hizmet araçları için tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve beraberindekiler, yeni alınan ve Sürmene, Şalpazarı, Akçaabat, Araklı ile Tonya ilçelerine tahsis edilen toplam 5 aracın açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal, araçlarla ilgili olarak katılımcılara bilgi verdi.

Bal, 18 ilçede birçok istasyonlarının olduğunu belirterek, "76 araç ve personelimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sualtı, köpekli arama ve çığ arama ekiplerini de bünyemizde kurduk. Tonya ve Sürmene ilçelerinde de itfaiye müdürlükleri yapılacak." dedi.