Son dakika haber | Tekirdağ'da yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kara yolunda yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kara yolunda yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Safaalan köyü yakınlarında bir kişinin yolda yaralı halde yattığını gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı O.A'yı (36) Saray Devlet Hastanesine götürdü. Yaralı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri O.A'nın ne şekilde yaralandığını araştırıyor. Güncel Kaynak: AA / Cemal Çavdar 112 Acil Çağrı Tekirdağ Saray Güncel Haberler Son Dakika

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