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Son dakika haber... Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

Son dakika haber... Şırnak'ta ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Şırnak'ta dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya gönderildi.

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Şırnak'ta dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya gönderildi.

Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında 25 hafta 27 günlük olarak dünyaya gelen bebeğin ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için Şanlıurfa'ya sevkine karar verildi.

Sağlık Bakanlığından talep edilen ambulans helikopter Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına indi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla havalimanına götürülen bebek hava ambulansıyla Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Şırnak Devlet Hastanesi Şanlıurfa Şırnak Güncel Haberler Son Dakika

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