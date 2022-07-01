Son dakika haber! Selçuk Üniversitesi'nde "Hekimlik Andı" Değiştirildi; Öğrenciler Orijinal Andı Okuyunca Işıklar Söndürüldü, Perde Kapatıldı

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde genç doktorlara, hocalar tarafından değiştirilmiş haliyle "Hekimlik Andı" okutulmak istendi. Tören sonrası tıbbiyeliler, metnin orijinal halini okumak isteyince ışıklar söndürüldü, perde kapatıldı. Tıbbiyeliler, perdenin kapatıldığını görünce öne ilerleyerek "Dünya Tabipler Birliği - Cenevre Bildirgesi"nde yer alan metnin orijinal halini okumayı sürdürdüler. Bu sırada aileleri de tıbbiyelileri destekledi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın katılımıyla, dün yapılan mezuniyet töreninde tıbbiyelilere değiştirilmiş "Hekimlik Andı" okutulmak istendi.

Orijinal antta yer alan; "Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime..." ifadeleri, "Selçuk Üniversitesi Hekimlik Yemini" adlı metinde, "Din, milliyet, ırk ve görüş farklılıklarının mesleğimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğim" şeklinde değiştirildi.

ÖNCE IŞIKLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Orijinal metin yerine tıbbiyelilere "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimlik Yemini" adlı metin okutulmak istendi. Tıbbiyeliler, üniversitenin hazırladığı metin yerine orijinal andı okumaya başlayınca mezuniyet töreninin yapıldığı salonun ışıkları söndürüldü.

SONRA PERDEYİ KAPATTILAR

Tıbbiyeliler, karanlıkta "Dünya Tabipler Birliği - Cenevre Bildirgesi"nin "Hekimlik Andı"nı okumayı sürdürürken sahnenin perdesi kapatılmak istendi. Bunun üzerine tıbbiyeliler, sahnenin önüne doğru yürüyerek yeminlerini etmeye devam ettiler.

Bu sırada aileler, mezun olan yakınlarına alkışlarla, cep telefonlarının flaşlarını yakarak destek verdiler.

"GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZ, SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ"

Türk Tabipleri Birliği'nin sosyal medya hesabından üzerinden yapılan açıklamada da tıbbiyelilere, "O metni okumayın' baskısına, ışıkların ve perdelerin kapatılmasına rağmen Hekimlik Andı ve evrensel hekimlik değerlerine ısrarla sahip çıkan genç meslektaşlarımız sizlerle gurur duyuyoruz. Aramıza hoş geldiniz, mezuniyetinizi kutluyoruz" sözleriyle destek verildi.

ÇAPA TIP'TA DA SANSÜR YAŞANDI

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin 20 Haziran'da yapılan mezuniyet töreninde de Hipokrat Yemini değiştirilerek "hastanın cinsel yönelimi" kısmı sansürlendi. Yemini okuyan bazı öğrenciler ise sansürlenen kısmı, söylemeye devam etmişti.

ANKA / Güncel