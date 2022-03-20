Son dakika haber... ŞANLIURFA - Bakan Nebati: "Viranşehir, tarımdan hayvancılığa, kültürden turizme kadar her türlü potansiyeli en iyi şekilde kullanan şehrimizdir"
AA - Mehmet Fatih Aslan - Güncel
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Son dakika gündem haberi... -Miting alanındaki vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması ŞANLIURFA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Viranşehir Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.
VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - - Miting alanındaki vatandaşlar
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması ŞANLIURFA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Viranşehir Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti. (1)