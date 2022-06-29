Son dakika haber | Salim Ercan, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Milli güreşçi Salim Ercan, 19. Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.
Milli güreşçi Salim Ercan, 19. Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Salim Ercan, serbest stil 125 kilo mücadelesinde Cezayirli rakini Mohamed Khelil'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
MİLLİLER GÜNÜ 5 MADALYA İLE KAPATTI
Akdeniz Oyunları'nda serbest stilde ay-yıldızlılar günü 5 madalya ile tamamladı. Muhammet Karavuş altın madalya kazanırken, Fatih Erdin, Samet Ak ve Feyzullah Aktürk gümüş madalya; Salim Ercan ise bronz madalya kazandı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel