Son dakika haber | Salim Ercan, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı Son dakika gündem haberine göre Milli güreşçi Salim Ercan, 19. Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı. Milli güreşçi Salim Ercan, 19. Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı. Cezayir'in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Salim Ercan, serbest stil 125 kilo mücadelesinde Cezayirli rakini Mohamed Khelil'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. MİLLİLER GÜNÜ 5 MADALYA İLE KAPATTI Akdeniz Oyunları'nda serbest stilde ay-yıldızlılar günü 5 madalya ile tamamladı. Muhammet Karavuş altın madalya kazanırken, Fatih Erdin, Samet Ak ve Feyzullah Aktürk gümüş madalya; Salim Ercan ise bronz madalya kazandı. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Akdeniz Oyunları Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | Salim Ercan, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.