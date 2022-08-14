Son dakika haber | Mersin'de ele geçirilen 2 milyon uyuşturucu hapın şüphelileri adliyede

Son dakika haberi... MERSİN'de, Suriye tarafından yurda yasa dışı yollarla getirilen TIR'ın yakıt deposundan ele geçirilen 2 milyon captagon hapla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MERSİN'de, Suriye tarafından yurda yasa dışı yollarla getirilen TIR'ın yakıt deposundan ele geçirilen 2 milyon captagon hapla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, önceki gün Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye giren TIR'ı tespit etti. Ö.K. yönetimindeki TIR, merkez Akdeniz ilçesinde yapılan operasyonla durduruldu. TIR'da narkotik köpeği Black ile yapılan aramada, aracın yakıt deposunun içindeki gizli bölmede 2 milyon tane captagon hap ele geçirildi. Ayrıca, yapılan çalışmalarda Ö.K.'nın uyuşturucu madde sevkiyatında beraber çalıştığı tespit edilen B.K., M.A.A.K. ve N.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.