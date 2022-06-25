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Son dakika haber: MSB: "TSK, Marmaris'teki yangında tüm imkanlarıyla görev yaptı"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: MSB: 'TSK, Marmaris'teki yangında tüm imkanlarıyla görev yaptı'

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te çıkan orman yangınının söndürülme çalışmalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm imkanlarıyla görev yaptığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te çıkan orman yangınının söndürülme çalışmalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm imkanlarıyla görev yaptığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Devletimizin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının omuz omuza mücadelesiyle kontrol altına alınan Marmaris'teki yangında, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yangının söndürülmesi için aralıksız görev yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yangınla mücadelede personelin yanı sıra; biri CH-47 olmak üzere toplam 6 helikopter, 1 adet C-130 uçağı, 1 adet İHA, su tankerleri, arazözler, dozerler ve yangın söndürme araçları görevlendirdi. Helikopterler toplamda 201 sorti gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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