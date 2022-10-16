Son dakika haber | Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Son dakika habere göre Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Remzi Özçelik'in cenazesi toprağa verildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Remzi Özçelik'in cenazesi toprağa verildi. Özçelik'in cenazesi, hastane morgundan alınarak Mamak köyündeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından maden işçisinin naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy mezarlığına taşındı. Cenazeye, işçi Remzi Özçelik'in ailesi, yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer de katıldı. Soylu, Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Sezer, taziyeleri kabul eden Özçelik'in ailesine baş sağlığı diledi. Özçelik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Kaynak: AA / Güncel Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Güncel Haberler Son Dakika

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