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Son dakika haber... Madagaskar'daki Jasmine kasırgasında ölü sayısı 5'e çıktı

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Son dakika haber... Madagaskar'daki Jasmine kasırgasında ölü sayısı 5'e çıktı

Son dakika gelişmesine göre Madagaskar'da etkili olan Jasmine kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Madagaskar'da etkili olan Jasmine kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisinden (BNGRC) yapılan açıklamada, kasırganın etkili olduğu ülkenin güneyinde maddi hasarın giderek arttığı ve 5 evin tamamen yıkıldığı bildirildi.

Açıklamada, kasırgadan 2 bin 246 kişinin etkilendiği, 7 kişinin kaybolduğu, 5 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı daha önce 2 olarak duyurulmuştu.

Jasmine, yıl başından bu yana ülkeyi etkileyen 6. hava olayı oldu. Ocakta Ana, şubatta Batsirai, Dumako, Emnati kasırgaları, martta da Gombe fırtınası etkili olmuştu.

Bunlardan en sert geçen Batsirai kasırgasında 120'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 56 bin 900 kişi yer değiştirmek zorunda kalmıştı.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Madagaskar, Güncel, Haberler

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