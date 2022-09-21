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Son dakika haber... Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilip doğaya salınacak

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Son dakika haber... Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilip doğaya salınacak

Son dakika gündem haberi: Selim ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Selim ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Akpınar köyünde vatandaşlar arazinde yaralı bir kızıl şahin bulup durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine köye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kızıl şahini teslim aldı.

Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kızıl şahin tedavi altına alındı.

Kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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