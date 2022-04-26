Son dakika haber! IKBY Güvenlik Konseyi, terör örgütü PKK'nın IKBY'ye karşı "tehlikeli bir planının" etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri ve patlayıcı... - Haberler

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Son dakika haber! IKBY Güvenlik Konseyi, terör örgütü PKK'nın IKBY'ye karşı "tehlikeli bir planının" etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri ve patlayıcı...

AA - Güncel
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Son dakika haber! IKBY Güvenlik Konseyi, terör örgütü PKK'nın IKBY'ye karşı 'tehlikeli bir planının' etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri ve patlayıcı...

Bir son dakika haberine göre IKBY Güvenlik Konseyi, terör örgütü PKK'nın IKBY'ye karşı "tehlikeli bir planının" etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Ikby Güvenlik Konseyi, terör örgütü PKK'nın IKBY'ye karşı "tehlikeli bir planının" etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

AA / Güncel

Güvenlik Konseyi, Terör, IKBY, PKK, Güncel, Haberler

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