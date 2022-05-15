Son dakika haber... İçinde cep telefonu bulunan kargo paketini çalanlar kamerada - Haberler

KARABÜK'te cadde ortasında biri kadın 2 kişi, içerisinde cep telefonu bulanan kargo paketini çaldı. hırsızlık anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı.

Olay, Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Trafiğe kapalı cadde üzerinde bir kargo firmasının çalışanı kargo paketlerini dağıtıma çıkardı. Cadde üzerindeki bir iş merkezinin önüne el arabasını bırakıp paket vermeye giden kargocunun el arabasında bulunan ve içerisinde cep telefonunun bulunduğu kargo paketi, biri kadın 2 kişi tarafından çalındı.hırsızlık anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Kargo paketinin el arabasında olmadığını fark eden kargo çalışanı ise paketin çalındığını fark edip durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine iş merkezinin girişindeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekip kargo paketini çalan iki kişiyi tespit ederek yakaladı. Polis merkezine getirilen şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, çalınan telefon ise kargo çalışanına iade edildi.