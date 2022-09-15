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Son dakika haber... Hastanedeki saldırıda yaşamını yitiren güvenlik görevlisinin cenazesi defnedildi

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Son dakika haber... Hastanedeki saldırıda yaşamını yitiren güvenlik görevlisinin cenazesi defnedildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hastanede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın cenazesi toprağa verildi.

Hastanede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın cenazesi toprağa verildi.

Çalıştığı hastanede boynundan bıçaklanarak yaşamını yitiren Tuğrul Okudan'ın cenazesi, Esenyurt'taki İmam Hasan Camisi'nin avlusuna getirildi.

Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Okudan'ın ailesi, akrabaları ve iş arkadaşları ile Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt katıldı.

Okudan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Esenyurt'ta toprağa verildi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuğrul Okudan, dün aralarında çıkan kavgada Çetin K. tarafından boynundan bıçaklanmış, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Devlet Hastanesi Necmi Kadıoğlu Esenyurt Güncel Haberler Son Dakika

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