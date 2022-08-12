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Son dakika haber: Guterres, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasında kararlılığını yineledi

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Son dakika haber: Guterres, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasında kararlılığını yineledi

Gelen son dakika haberlerine göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan "tamamen" arındırılmasına yönelik kararlılığını yineledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan "tamamen" arındırılmasına yönelik kararlılığını yineledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, başkent Seul'de, Guterres'i kabul etti.

Guterres, BM'nin, Kuzey Kore ve Kore yarımadasının nükleer silahlardan "tamamen, geri döndürülemez ve kanıtlanabilir" şekilde arındırılmasına olan kararlılığını vurguladı.

Genel Sekreter Guterres, Yoon'a tüm bölgeye barış, güvenlik ve istikrar getirmek için temel bir hedefleri olduğunu söylediğini aktardı.

Guterres, dün geldiği Güney Kore'de Dışişleri Bakanı Park Jin ile de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Park, BM öncülüğündeki uluslararası toplumun Kuzey Kore'nin nükleer silahlara yönelik isteklerinin hoş görülemeyeceğine dair "sert ve ortak" bir mesaj göndermesi gerektiğini kaydetti.

Park, BM'yi Kuzey Kore'nin nükleer meselesine dair etkili bir çözüm bulması çağrısında bulunurken Guterres ise Güney Kore'nin yarımadadaki barışı koruma çabalarının desteklendiğini belirtti.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog, 2019'da Hanoi'de gerçekleştirilen son görüşmenin ardından durmuştu.

Kuzey Kore, bu yıl yeni füze denemeleri yapmaya başlamıştı.

Pyongyang'ın bilinen yedinci nükleer denemesinin hazırlıklarını tamamladığına dair bilgiler de gelen haberler arasında.

AA / Nuri Aydın - Güncel

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