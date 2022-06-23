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Son dakika haber... Eskişehir'e şehit ateş düştü (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Eskişehir'e şehit ateş düştü (2)

Son dakika haberi... YARIN TOPRAĞA VERİLECEKDiyarbakır'ın Lice ilçesindeki Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un cenazesi, yarın Eskişehir Reşadiye Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından Havacılık Şehitliği'nde toprağa verilecek.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un cenazesi, yarın Eskişehir Reşadiye Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından Havacılık Şehitliği'nde toprağa verilecek.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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