Son dakika haber... Eskişehir'e şehit ateş düştü (2) Son dakika haberi... YARIN TOPRAĞA VERİLECEKDiyarbakır'ın Lice ilçesindeki Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un cenazesi, yarın Eskişehir Reşadiye Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından Havacılık Şehitliği'nde toprağa verilecek. YARIN TOPRAĞA VERİLECEK Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un cenazesi, yarın Eskişehir Reşadiye Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından Havacılık Şehitliği'nde toprağa verilecek. Demirören Haber Ajansı / Güncel Eskişehir Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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