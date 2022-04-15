Son dakika haber: Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna) Savaşın sona erdirilmesi, ateşkesin tesisi için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız"
AA - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Toplu fotoğraf çektirilme ADANA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Adana'da, AK Parti Karaisalı İlçe Başkanlığı İftar Programı'nda konuştu.
KARAİSALI, ADANA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Toplu fotoğraf çektirilme ADANA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Adana'da, AK Parti Karaisalı İlçe Başkanlığı İftar Programı'nda konuştu.