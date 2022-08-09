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Son dakika haber: Bolu'da yaralı bulunan geyik tedavi edildi

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Son dakika haber: Bolu'da yaralı bulunan geyik tedavi edildi

Son dakika habere göre Bolu'nun Göynük ilçesinde yaralı halde bulunan geyik, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaralı halde bulunan geyik, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Yeniköy'deki Alancık Mahallesi'nde ormanlık alanda yaralı geyik bulan jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi.

Ekiplerce alınan geyik veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Başından yaralandığı belirlenen geyik, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

AA / Elif Sarıhan - Güncel

Jandarma Yeniköy Göynük Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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